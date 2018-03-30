Заседание Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости

30 марта 2018 20:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства отметил целесообразность проведения заседания Халк Маслахаты (Народного Совета) в преддверии Дня независимости (27 сентября), вынеся на его обсуждение итоги проделанной работы и достигнутые успехи, сообщает телеканал Turkmenistan.

Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время с 1992-го по 2008 год Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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