Избран спикер парламента Туркменистана

31 марта 2018 10:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва единогласно избрана Гульшат Маммедова, говорится в сообщении туркменского правительства.

Согласно Конституции Туркменистана кандидат на эту высокую государственную должность избирается путём тайного голосования.

Маммедова выдвигалась, как депутат избирательного округа №7 «Гунеш» города Ашхабада.

В сообщении сказано, что новый глава парламента выразила глубокую признательность за оказанное доверие и заверила, что не пожалеет сил во имя благополучия Туркменистана, претворения в жизнь политики прогрессивных реформ.

Заместителем спикера избран Касымгулы Бабаев. Парламентские выборы в Туркменистане состоялись 25 марта 2018 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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