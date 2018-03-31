В МИД Туркменистана произведено кадровое назначение

31 марта 2018 10:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем министра иностранных дел Туркменистана назначен Сердар Бердымухамедов. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Деятельность внешнеполитического ведомства страны регулируется законами «О дипломатической службе, «О статусе дипломатических представительств Туркменистана за рубежом», «О дипломатических рангах», «О консульских учреждениях Туркменистана», Концепцией внешнеполитического курса Туркменистана. На данный момент Туркменистан установил дипломатические отношения со 142 государствами мира.

За рубежом действуют 38 дипломатических представительств и консульств Туркменистана. В Туркменистане аккредитовано 35 дипломатических представительств ряда иностранных государств. Туркменистан является участником 139 международных конвенций и договоров.

Приоритетными направлениями внешней политики Туркменистана являются максимальное содействие обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, последовательной реализации Целей устойчивого развития ООН, упрочение добрососедских связей и сотрудничества в регионе и за его пределами, создание благоприятных условий для осуществления процессов разоружения, решения мирными политическими средствами существующих конфликтов и противоречий, обеспечение энергетической безопасности, сказано на сайте МИД Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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