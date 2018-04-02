В Туркменистане проводится съезд Демократической партии

2 апреля 2018 09:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился с приветствием к делегатам VIII съезда Демократической партии Туркменистана, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

Политическим партиям и общественным организациям отводится ведущая роль в обеспечении единства и сплочённости в обществе, реализации социальных программ, проводимых преобразованиях, говорится в послании главы государства.

Демпартия должна стать ведущей общественно-политической силой страны, отмечает Бердымухамедов.

В Туркменистане действуют еще две политические организации - Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Напомним, что в августе 2013 года Гурбангулы Бердымухамедов принял решение снять с себя обязанности председателя Демократической партии.

"В стране совершенствуется сама политическая система и возникают новые партии, имеющие абсолютно разные точки зрения... Чтобы соблюсти равенство прав для всех и создать равные условия для работы разных партий, я пришел к решению на период пребывания на посту президента Туркменистана приостановить свое членство в рядах Демократической партии Туркменистана", - приводились в официальной информации слова туркменского руководителя.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОАЭ, Великобритания закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 08:18
Филиал компании ENI объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 08:14
Туркменистан продлил тендер по строительству текстильного комплекса
Туркменистан 07:32
В Туркменистане планируется повысить инвестиционную активность
Бизнес 31 марта 13:30
Туркменистан намерен повысить надежность банковских гарантий
Бизнес 31 марта 13:13
Химическая отрасль Туркменистана ориентирована на экспорт
Туркменистан 31 марта 10:20
Избран спикер парламента Туркменистана
Туркменистан 31 марта 10:07
В МИД Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 31 марта 10:07
Китайская компания готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 31 марта 10:01
В Туркменистане назначены руководители парламентских комитетов
Туркменистан 31 марта 10:00
Заседание Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости
Туркменистан 30 марта 20:18
Делегация Туркменистана провела в Сеуле деловые переговоры
Бизнес 30 марта 16:05
Министерство сельского хозяйства Туркменистана продлило тендер
Тендеры 30 марта 15:54
Глава Туркменистана подверг критике деятельность кредитных учреждений
Туркменистан 30 марта 13:19
Туркменистан продолжит работы на экспортном газовом месторождении "Галкыныш"
Энергетика 30 марта 13:13
В Туркменистане утверждена программа развития финансово- банковской системы
Бизнес 30 марта 12:48
В Туркменистане создана межотраслевая комиссия по системе ценообразования в строительстве
Бизнес 30 марта 12:42
Туркменистан наращивает добычу рыбы
Бизнес 30 марта 12:25