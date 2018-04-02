В Туркменистане проводится съезд Демократической партии

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился с приветствием к делегатам VIII съезда Демократической партии Туркменистана, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

Политическим партиям и общественным организациям отводится ведущая роль в обеспечении единства и сплочённости в обществе, реализации социальных программ, проводимых преобразованиях, говорится в послании главы государства.

Демпартия должна стать ведущей общественно-политической силой страны, отмечает Бердымухамедов.

В Туркменистане действуют еще две политические организации - Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Напомним, что в августе 2013 года Гурбангулы Бердымухамедов принял решение снять с себя обязанности председателя Демократической партии.

"В стране совершенствуется сама политическая система и возникают новые партии, имеющие абсолютно разные точки зрения... Чтобы соблюсти равенство прав для всех и создать равные условия для работы разных партий, я пришел к решению на период пребывания на посту президента Туркменистана приостановить свое членство в рядах Демократической партии Туркменистана", - приводились в официальной информации слова туркменского руководителя.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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