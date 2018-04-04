ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах борьбы с угрозами экстремизма и радикализма

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвящённый борьбе с угрозами экстремизма и радикализма в современном мире, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
К участию приглашены сотрудники ряда министерств и ведомств Туркменистана, международные эксперты, сотрудники секретариата ОБСЕ и соответствующих структур из США, Нидерландов, Финляндии, Норвегии, Кыргызстана и Таджикистана.
Участники обсуждают шаги по укреплению сотрудничества и различные национальные подходы в борьбе с насильственным экстремизмом и радикализмом.
Как отмечалось в ходе семинара, борьба с угрозой насильственного экстремизма и радикализма становится наиболее действенной благодаря налаживанию международной системы противодействия этим глобальным негативным явлениям, координации усилий различных государств на долгосрочной основе, сказано в информации.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)
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