Военная доктрина Туркменистана носит оборонительный характер - президент

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан привержен принципам позитивного нейтралитета и неукоснительно придерживается положений военной доктрины, носящей исключительно оборонительный характер, сказал на заседании Госсовета безопасности страны президент, верховный главнокомандующий ВС Гурбангулы Бердымухамедов, пишет в среду газета "Нейтральный Туркменистан".

Секретарь Госсовета, министр обороны Туркменистана Яйлым Бердиев доложил о предпринимаемых практических шагах по укреплению оборонной мощи страны и модернизации материально-технической базы всех родов войск.

Глава государства подчеркнул важность координирования разработки планов дальнейшего развития ВС, а также оперативной, боевой и мобилизационной подготовки воинских формирований, сказано в материале.

Напомним, что Туркменистан с 1995 года следует статусу позитивного нейтралитета, оборонной достаточности и не входит ни в один из военно-политических блоков. На суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии - с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном. В юго-восточной части Каспийского моря Туркменистана неоднократно проводились показательные военно-тактические учения «Хазар».

(Автор: Гусейн Гасанов)

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