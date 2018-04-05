В Туркменистане аккредитован посол Эстонии

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от посла Эстонской Республики Хейти Мяемеэса, говорится в сообщении туркменского правительства.

Дипломат был ознакомлен с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, и выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития межгосударственных отношений.

Две страны в качестве перспективных сфер сотрудничества называют область транспорта и телекоммуникаций, торговлю, науку и технологии.

Ранее, Эстония выразила готовность наладить связи в сфере современного производства, морского транспорта и судостроения, а также в области информационно-коммуникационных технологий и сетей.

Эстония, располагающая крупнейшими грузовыми и пассажирскими портами международного значения, в числе которых Таллинн и Силламяэ, заявила о готовности к сотрудничеству с государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана. Судостроительная компания Reval Shipbuilding OU (Эстония) ранее поставила Туркменистана морское судно грузоподъемностью (дедвейт) 4450 тонн для перевозки нефти и нефтепродуктов, химической продукции. Стоимость сделки оценивалась в 10 800 000 долларов США.

Особой темой переговоров стало сотрудничество в топливно-энергетическом секторе с учетом растущих потребностей Эстонии в энергоносителях и углеводородного потенциала Туркменистана. Ашхабад посещали представители компаний "Эсти Энерджи", "Репо Вабрикуд", "Олимпик Энтертеймент групп", "Таллиннский порт", "Дефендек".

Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций, развитии систем железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного транспорта, логистики, туризма, а также в выходе на эстонский рынок, где туркменские производители могли бы наладить экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии, других конкурентоспособных товаров, включая текстиль, ковровую продукцию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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