Туркменистан и Иордания обсудили перспективы торгово-экономического партнерства

АШХАБАД /Trend/ - В Аммане состоялись политические консультации между Туркменистаном и Иорданией, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Иордании возглавил генеральный секретарь министерства иностранных дел и по делам эмигрантов этой страны Зайед Аль-Лози. На встрече были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия. "Среди направлений представляющих взаимный интерес были отмечены сферы энергетики, транспорта и сельского хозяйства", - сказано в информации.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в дальнейшей консолидации связей в рамках международных организаций. Напомним, что импульсом к активизации сотрудничества стал состоявшийся в конце июня 2009 года официальный визит туркменского руководителя в Иорданию.

Гурбангулы Бердымухамедов и король Абдулла II при встрече в Аммане - столице Хашимитского Королевства отметили "совпадение взглядов" по актуальной проблеме современности, обеспечению энергетической безопасности.

Туркменистан играет роль одного из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии, так как обладает мировыми запасами природного газа. Стороны на переговорах в Аммане отметили взаимодополняемость экономик двух стран.

В ряду приоритетных направлений совместной деятельности, представляющих взаимный интерес, были названы энергетика, химическая промышленность, транспорт, связь, телекоммуникации, промышленная стройиндустрия, агропромышленный комплекс и другие.

Как подчеркнул Бердымухамедов, Туркменистану будет весьма полезен опыт иорданских партнеров по добыче полезных ископаемых, в том числе фосфоритов и калийной соли, а также производству минеральных удобрений. Кроме того, опыт и возможности иорданских компаний могут быть востребованы в реализуемом в стране проекте – создание на побережье Каспийского моря национальной туристической зоны "Аваза".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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