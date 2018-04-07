В туркменской Авазе запланировано провести саммит ОЭС по транспорту

7 апреля 2018 17:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе 3 мая 2018 года запланировано провести IX заседание министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

В информации приводятся слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с заседания правительства о том, что в современных условиях взаимодействие в сфере транспорта выступает неотъемлемым фактором устойчивого развития, напрямую влияющим на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей.

Туркменистан неоднократно становился местом проведения крупных мероприятий, на повестку дня которых выносились приоритетные аспекты международного партнёрства в вышеназванной области.

В их числе первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту, состоявшаяся в Ашхабаде в ноябре 2016 года под эгидой ООН.

ОЭС (ECO - Economic Cooperation Organization) - межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году в составе Турции, Ирана, Пакистана. С 1992 года деятельность ОЭС активизировалась в связи с присоединением Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Официальный Ашхабад на данном этапе считает обоснованными перспективы оптимизации транспортной сети по линиям «Север-Юг» и «Запад-Восток» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского сообщения. Данные проекты способны соединить обширные пространства от Тихого океана до Каспийского и Чёрного морей, от севера европейского континента до Индийского океана. Ключевыми звеньями транснациональных транспортных коридоров призваны стать железные дороги Казахстан–Туркменистан–Иран и Туркменистан–Афганистан–Таджикистан, аэропорты в Ашхабаде и в велаятах (областях), скоростные автомагистрали, мосты через Амударью, международный морской порт города Туркменбаши, другие объекты, которые уже введены в строй и сооружаются в стране.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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