Туркменистан и РФ укрепляют межпарламентские связи

10 апреля 2018 09:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Укрепление туркмено-российских межпарламентских связей стало темой обсуждений в ходе телефонного разговора между председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой и председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы, как говорится во вторник в сообщении туркменского правительства, было озвучено приглашение принять участие в 47-м заседании межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ.

"Отмечалось также, что в последние годы сотрудничество между двумя странами обретает новое наполнение", - говорится в сообщении.

Особое значение в развитии межгосударственного диалога придаётся регулярным контактам и встречам на высшем уровне. При этом была высказана заинтересованность сторон в продолжении межпарламентских контактов и обмена опытом в законотворческой области на систематической основе.

МПА СНГ была создана в 1992 году в Алма-Ате. 26 мая 1995 года руководители стран СНГ подписали конвенцию об МПА, которую впоследствии ратифицировали парламенты 9 стран Содружества. Штаб-квартира МПА СНГ расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, в Таврическом дворце.

Отметим также, что Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер, в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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