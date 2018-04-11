Туркменистан реализует национальную лесную программу

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан при участии международных экспертов обсуждает аспекты реализации Национальной лесной программы, включая создание государственного лесного кадастра, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Обсуждение состоялось в туркменском городе Дашогуз в рамках семинара, организованного Госкомитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам Туркменистана, региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

В мероприятии приняли участие специалисты государственных ведомств в сфере охраны природы и сельского хозяйства, эксперты совместных экологических проектов. Туркменские представители рассказали о мероприятиях по лесоразведению и восстановлению лесов, особенно в аридном климате юга и в условиях засолённости земель севера страны, восстановлению приречных тугайных лесов вдоль русла Амударьи.

В статье сказано, что в Туркменистане при участии международных организаций было реализовано ряд проектов, в рамках которых проводились лесовосстановительные мероприятия на территории возвышенности Ботендаг (Дашогузский велаят), где ощущается воздействие солёных суховеев с Аральского моря. Кроме того, были созданы два питомника для выращивания солеустойчивых растений, адаптированных к резко континентальному климату и малому количеству влаги.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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