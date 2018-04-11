Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Казахстана

11 апреля 2018 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Комеков Тойлы Бабаевич вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Президент Казахстана поздравил дипломата с началом почетной и ответственной миссии и подчеркнул, что Туркменистан и Казахстан братские страны и между ними развиваются конструктивный диалог. Взаимные визиты глав двух государств в прошлом году и подписание важных документов как соглашения о стратегическом партнерстве и о демаркации границ, дал новый импульс двухсторонним отношениям.

Посол Туркменистана, в свою очередь заверил, что его работа будет нацелена на реализацию договоренностей, достигнутых в многочисленных сферах между президентами двух стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан реализует национальную лесную программу
Туркменистан 12:36
МОМ проводит в Туркменистане семинар для СМИ
Туркменистан 11:42
Избран глава торгово-промышленной палаты Туркменистана
Туркменистан 11:22
Минстрой Туркменистана объявляет тендер
Тендеры 10:57
Туркменистан объявил тендер на подготовку ТЭО строительства завода
Тендеры 10:53
Назарбаев заявил, что высоко ценит личные отношения с Путиным
Казахстан 10:18
​Азиатский банк развития ожидает рост экономики Казахстана в 2018 году
Казахстан 10:04
Туркменистан приобретет геофизическое оборудование
Тендеры 08:34
Казахстанский тенге подешевел по отношению к доллару США
Бизнес 10 апреля 18:07
Цены на стройматериалы и услуги в строительном секторе увеличились в Казахстане
Бизнес 10 апреля 16:32
На одном из нефтеперерабатывающих заводов Казахстана начался ремонт
Энергетика 10 апреля 15:38
Туркменистан увеличивает производство бензина
Энергетика 10 апреля 14:22
Туркменистан и Узбекистан расширяют деловые связи
Бизнес 10 апреля 12:39
Казахстан построит один из самых больших павильонов на ЭКСПО-2020 в Дубае
Бизнес 10 апреля 11:42
Индикатор KazPrime продолжает оставаться стабильным
Бизнес 10 апреля 10:57
Туркменистан создаст СП по производству стальных труб
Бизнес 10 апреля 10:09
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось
Бизнес 10 апреля 09:52
Туркменистан и РФ укрепляют межпарламентские связи
Туркменистан 10 апреля 09:43