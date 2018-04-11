Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Казахстана

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Комеков Тойлы Бабаевич вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Президент Казахстана поздравил дипломата с началом почетной и ответственной миссии и подчеркнул, что Туркменистан и Казахстан братские страны и между ними развиваются конструктивный диалог. Взаимные визиты глав двух государств в прошлом году и подписание важных документов как соглашения о стратегическом партнерстве и о демаркации границ, дал новый импульс двухсторонним отношениям.

Посол Туркменистана, в свою очередь заверил, что его работа будет нацелена на реализацию договоренностей, достигнутых в многочисленных сферах между президентами двух стран.

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