Назначен министр промышленности Туркменистана

12 апреля 2018 12:27 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министром промышленности Туркменистана назначен Хошгелди Мергенов, говорится в обнародованном постановлении президента Туркменистана.

Ранее сообщалось, что согласно Государственной программой по импортозамещению и производству экспортоориентированной продукции до 2020 года, министерством промышленности совместно с Академией наук, министерством энергетики и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана предусматривается создание сети малых предприятий.

Речь идет о производстве полупроводников, элементов по переработке солнечной энергии, фотоэлектрического оборудования, электронных средств, видов автоматики, осветительных приборов, в том числе LED-ламп, электросчетчиков и другие видов электротехники для населения. Ведется и работа по созданию совместного предприятия по производству энергоэкономных светодиодных ламп и осветительного оборудования.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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