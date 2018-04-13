В Туркменистане назначен глава Высшей контрольной палаты

13 апреля 2018 11:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил председателем Высшей контрольной палаты (ВКП) страны Гадыргелди Мушшикова, который до этого являлся председателем правления местного акционерно-коммерческого банка "Сенагат".

Ранее сообщалось, что возглавлявший до этого ВКП Чары Гылыджов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующим торговый сектор.

ВКП была создана в 2007 году в целях усиления контроля за исполнением нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам финансово-экономической деятельности, обеспечения сохранности, законности и эффективности использования и распоряжения государственным имуществом и финансовыми средствами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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