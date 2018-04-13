В банковском секторе Туркменистана произведено кадровое назначение

13 апреля 2018 13:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил председателем правления местного акционерно-коммерческого банка "Сенагат" Тачмухаммета Тачмухаммедова.

Согласно другому указу, бывший глава этого банка Гадыргелди Мушшиков возглавил Высшую контрольную палату Туркменистана. "Сенагат" был образован в 1989 году.

Основной целью банка является поддержка частных предпринимателей и предприятий, занимающихся торговой и производственной деятельностью. Банк имеет сеть во всех велаятских (областных) центрах, а также в Ашхабаде, Туркменбаши и Сердаре.

Банк, на основании лицензий, выданных Центральным банком Туркменистана, занимается расчетами, как в национальной, так и в иностранной валютах, параллельно развивая программы кредитования, проектное финансирование; оказывает банковские услуги, в том числе связанные с международными расчетами, аккредитивами; имеет корреспондентские счета в таких банках, как Coммerzbank AG, Deutsche Bank AG и Deutsche Bank Trust Company Americas.

АКБ "Сенагат" является полноправным членом SWIFT, Western Union, валютной биржи Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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