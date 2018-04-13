Избран вице-спикер парламента Туркменистана

13 апреля 2018 11:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На должность заместителя председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана утвержден Касымгулы Бабаев, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Закон подписан президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым в соответствии со статьей 80 Конституции и по результатам голосования, состоявшегося 30 марта 2018 года в ходе заседания Меджлиса Туркменистана шестого созыва.

По Конституции парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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