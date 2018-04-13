Назначен директор Госслужбы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями

13 апреля 2018 13:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Директором Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями назначен Максат Худайкулыев. Об этом говорится в указе президента Туркменистана.

Данное ведомство было создано в июне 2017 года.

Соответствующий президентский указ был подписан в целях совершенствования деятельности по выявлению, предупреждению правонарушений, связанных с коррупцией, их профилактике, раскрытию и расследованию.

Ранее сообщалось, что Мамметхан Чакыев, занимавший эту должность с момента создания Госслужбы, был назначен вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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