Назначен директор Госслужбы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями

АШХАБАД /Trend/ - Директором Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями назначен Максат Худайкулыев. Об этом говорится в указе президента Туркменистана.

Данное ведомство было создано в июне 2017 года.

Соответствующий президентский указ был подписан в целях совершенствования деятельности по выявлению, предупреждению правонарушений, связанных с коррупцией, их профилактике, раскрытию и расследованию.

Ранее сообщалось, что Мамметхан Чакыев, занимавший эту должность с момента создания Госслужбы, был назначен вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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