Туркменистан и Германия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Ашхабаде с управляющим директором восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили потенциал и перспективы торгово-экономических отношений двух стран и ряд вопросов, касающихся перспектив сотрудничества в области банковского дела, высоких технологий, инвестиций и туризма. Стороны подчеркнули, что позитивными факторами в укреплении взаимовыгодного партнерства выступают проведение заседаний туркмено-германской рабочей группы, а также разработка новых экономических проектов.

"Говоря об отношениях в сфере бизнеса, стороны отметили, что германские компании в течение многих лет эффективно работают в различных областях туркменского рынка",- сказано в информации.

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand. В Туркменистане по состоянию на 2016 год было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов и около 555 миллионов евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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