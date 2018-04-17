В Туркменистане назначен глава Службы по борьбе с экономическими преступлениями

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении Максата Худайкулиева главой Службы по борьбе с экономическими преступлениями, передают во вторник туркменские СМИ.

С периода создания Службы 1 июня 2017 года ее возглавлял Мамметхан Чакыев, который до этого занимал должность председателя Государственной таможенной службы.

Чакыев назначен вице-премьером по транспорту и связи.

(Автор: Али Мустафаев)

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