Миграционная служба Туркменистана подтвердила право граждан на свободу передвижения

20 апреля 2018 08:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан, будучи ответственным перед каждым гражданином, обеспечивает создание условий для свободного развития личности, одним из которых является свобода передвижения, говорится в распостраненном сообщении Государственной миграционной службы страны.

В целях обеспечения свободы передвижения, каждому гражданину Туркменистана оформляется биометрический паспорт для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан сроком на пять лет. Конституция Туркменистана, закон Туркменистана «О миграции» наделяют правом свободного передвижения и выбора места жительства каждого гражданина Туркменистана, независимо от возраста, расы, пола, языка, религии, места жительства, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, должностного либо иного положения.

"Каждый гражданин Туркменистана не может быть лишен права на выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан",- сказано в информации.

Право гражданина Туркменистана на въезд в собственную страну ни при каких обстоятельствах не ограничивается. Гражданин Туркменистана также не подлежит высылке из страны.

В настоящее время наблюдается положительная динамика в сравнительном анализе выездов граждан Туркменистана за пределы стран.

Факт наличия обучающихся граждан Туркменистана в приграничных государствах, и в странах дальнего зарубежья, а также граждан Туркменистана, выезжающих с целями туризма, осуществления предпринимательской деятельностью свидетельствует об обеспечении и защите государством, закрепленных в основном законе фундаментальных прав и свобод человека, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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