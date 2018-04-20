Ашхабад и Душанбе провели консультации по консульским вопросам

АШХАБАД /Trend/ - В Душанбе состоялись консультации по консульским вопросам между Туркменистаном и Таджикистаном, говорится в пятницу в сообщении Государственной миграционной службы Туркменистана.

С туркменской стороны во встрече участвовали представители министерства иностранных дел, Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел страны.

"Отметив положительную динамику развития двусторонних отношений в политической, и культурно-гуманитарной сферах, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран", - сказано в информации.

Стороны отметили важность регулярного проведения подобных консультаций. Напомним, что две страны среди совместных выгодных экономических мероприятий, называют проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ).

Среди актуальных направлений партнерства также отмечены взаимодействие в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, энергетической отрасли и переработке полезных ископаемых, инфраструктурные проекты регионального значения.

Таджикистан мог бы принять участие и в совместных предприятиях по переработке аграрной продукции. Кроме того, сообщалось, что Туркменистан выразил готовность осуществлять подачу электроэнергии транзитом через Афганистан в Таджикистан в осенне-зимний период.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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