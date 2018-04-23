В Ашхабаде состоится саммит стран-учредителей МФСА

АШХАБАД/ Trend/ - В последней декаде августа 2018 года в Ашхабаде состоится саммит стран-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщает в понедельник государственное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

В Узбекистане с государственным визитом находится президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В информации говорится, что туркменский глава в ходе переговоров в Ташкенте выдвинул предложение в мае-июне организовать заседания соответствующих комиссий МФСА, при необходимости провести отдельную встречу государств Центральной Азии на уровне руководителей, ответственных за использование водных ресурсов.

Туркменистан всегда заявлял, что водно-энергетические проблемы в регионе должны решаться на основе общепризнанных норм международного права, учёта интересов каждой страны и при участии международных организаций, в том числе ООН, пишет в своем комментарии ТДХ.

Туркменская сторона выступает за налаживание эффективных переговорных механизмов между государствами региона, выработку согласованных позиций. Созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.