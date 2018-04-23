Туркменистан может стать местом проведения межафганских переговоров под эгидой ООН

23 апреля 2018 22:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан может стать местом проведения общенационального афганского диалога под эгидой ООН, говорится в сообщении туркменского правительства.

Президент Туркменистана находится 23-24 апреля 2018 года с государственным визитом в Узбекистане.

Туркменистан как нейтральное государство готов предоставить политическое пространство для организации общенационального афганского диалога под эгидой и при лидирующей роли ООН, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая перед представителями СМИ.

Было также сказано, что Туркменистан и Узбекистан проявляют схожесть взглядов на тенденции регионального и международного развития, выступают с единых или близких позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки, как поддержание мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, разоруженческая проблематика, урегулирование ситуации в Афганистане.

В ходе переговоров в Ташкенте стороны отдельно остановились на положении в Афганистане, подтвердив обоюдную твёрдую приверженность мирным, политическим средствам урегулирования ситуации в этой стране, необходимости её интеграции в международные экономические процессы.

В данном контексте была подчёркнута значимость газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), начавшейся прокладки линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), строительства железной дороги по маршруту Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди ( Афганистан).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: )

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