В Ашхабаде обсуждают проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проводится очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, сообщает в четверг источник, близкий к организации мероприятия.

На совещание съехались делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана с целью согласования текста проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в Каспийском регионе.

В качестве организаторов выступили МИД и министерство экономики Туркменистана, государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

Ранее сообщалось, что официальный Ашхабад инициировал создание постоянно действующего Каспийского экономического форума.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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