В Ашхабаде обсуждают проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии

26 апреля 2018 11:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проводится очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, сообщает в четверг источник, близкий к организации мероприятия.

На совещание съехались делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана с целью согласования текста проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в Каспийском регионе.

В качестве организаторов выступили МИД и министерство экономики Туркменистана, государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

Ранее сообщалось, что официальный Ашхабад инициировал создание постоянно действующего Каспийского экономического форума.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Рамизу Мехтиеву вручен орден Почета РФ
Политика 10:19
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Бизнес 10:17
В грязевых вулканах в Азербайджане обнаружены образовавшиеся естественным путем драгметаллы
Общество 10:02
Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами – депутат
Политика 08:44
Турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной - министр (Эксклюзив)
Бизнес 06:58
В решении карабахского конфликта ни одна страна не поддерживает Азербайджан так, как Турция - депутат
Политика 25 апреля 18:43
Спрос на аукционе Центробанка значительно превысил предложение
Бизнес 25 апреля 18:27
Китай готов сотрудничать с Азербайджаном на благо народов обеих стран - премьер
Политика 25 апреля 17:45
Азербайджан и Турция выходят на новый уровень сотрудничества - эксперт
Бизнес 25 апреля 17:38
Азербайджанский PASHA Bank упростит процесс получения кредита
Бизнес 25 апреля 16:26
Азербайджанский PASHA Bank намерен активно внедрять цифровые технологии
Бизнес 25 апреля 15:59
Азербайджанский PASHA Bank представил инновационный продукт для бизнеса
Бизнес 25 апреля 14:53
TAP и интерконнектор Греция-Болгария - стратегические проекты для Юго-Восточной Европы – министр
Энергетика 25 апреля 14:31
Азербайджанский PASHA Bank намерен увеличить кредитный портфель по сектору МСБ
Бизнес 25 апреля 13:49
Оглашен объем инвестиций в совместный азербайджано-российский автомобильный завод
Бизнес 25 апреля 12:15
Отставка Саргсяна - самое позитивное событие в недавней истории Армении - Питер Тейс
Политика 25 апреля 11:46
«Азеришыг» объявил тендер
Тендеры 25 апреля 11:43
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 25 апреля 09:55