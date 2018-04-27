В Туркменистане аккредитован посол Вьетнама

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Вьетнама Нго Дык Маня, говорится в сообщении туркменского правительства.

Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, дипломат отметил стремление своей страны к всемерной активизации взаимодействия, как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных организаций.

Заявив о высокой заинтересованности своей страны в наращивании торгово-экономического взаимодействия с Туркменистаном, Нго Дык Мань подчеркнул, что приложит все силы для успешного продвижения туркмено-вьетнамского диалога.

"Полномочный представитель дружественного государства был также ознакомлен со структурой и законодательной деятельностью туркменского парламента, практикой установления международных контактов",- сказано в информации.

Из стран Юго-Восточной Азии на туркменском рынке наиболее заметно себя проявила Малайзия. С 1996 года в туркменском секторе Каспия успешно работает государственная нефтегазовая компания Petronas Charigali. Эта компания приступила к промышленной добыче и экспорту нефти в Туркменистане в мае 2006 года, транспортировка ведется через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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