К Туркменистану перейдет председательство в СНГ

АШХАБАД /Trend/ - Ближе к концу текущего года Туркменистан примет председательство в СНГ, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Россия 24.

"Мы сегодня - сопредседатели, а в сентябре в Душанбе (Таджикистан) примем председательство в Содружестве Независимых Государств", - сказал Бердымухамедов.

По мнению главы Туркменистана, СНГ играет большую роль в координации политических, экономических и социально-гуманитарных вопросов.

Туркменистан как нейтральное государство, признанное ООН, не участвует в каких-либо блоках, военных союзах, также отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

«Но мы от СНГ не отходили и не отойдём. Как нейтральная страна, мы являемся ассоциированным членом, и, причем, активным», - подчеркнул туркменский президент. Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.

В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий. Туркменистан в пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Китай и в иранском направлении.

В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров. Для выполнения этих задач идет осуществление крупномасштабных работ по разведке, добыче, транспортировке природного газа, а также по развитию экспортных направлений поставок.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.