Ашхабад и Астана обсудили вопросы взаимодействия на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на встрече в Ашхабаде с заместителем министра иностранных дел Казахстана Ержаном Ашикбаевым обсудил вопросы взаимодействия на Каспийском море, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны, как сказано в информации, обсудили актуальные вопросы водной проблематики в Средней Азии, такие как спасение Аральского моря, а также взаимодействие в рамках пятистороннего сотрудничества на Каспийском море.

"Примером конструктивного и плодотворного партнерства в многостороннем формате является взаимодействие двух стран в рамках авторитетных международных структур, прежде всего, ООН", - сказано в информации.

В тексте также говорится, что Туркменистан и Казахстан разделяют общие тревоги международного сообщества, связанные с терроризмом, попытками распространения в регионе экстремистской идеологии, деятельностью преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и другой противоправной деятельностью.

В связи с этим стороны выразили готовность продолжать совместную работу по противодействию этим вызовам, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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