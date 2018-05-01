Ашхабад и Астана обсудили вопросы взаимодействия на Каспии

1 мая 2018 13:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на встрече в Ашхабаде с заместителем министра иностранных дел Казахстана Ержаном Ашикбаевым обсудил вопросы взаимодействия на Каспийском море, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны, как сказано в информации, обсудили актуальные вопросы водной проблематики в Средней Азии, такие как спасение Аральского моря, а также взаимодействие в рамках пятистороннего сотрудничества на Каспийском море.

"Примером конструктивного и плодотворного партнерства в многостороннем формате является взаимодействие двух стран в рамках авторитетных международных структур, прежде всего, ООН", - сказано в информации.

В тексте также говорится, что Туркменистан и Казахстан разделяют общие тревоги международного сообщества, связанные с терроризмом, попытками распространения в регионе экстремистской идеологии, деятельностью преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и другой противоправной деятельностью.

В связи с этим стороны выразили готовность продолжать совместную работу по противодействию этим вызовам, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан и Таджикистан содействуют экономической интеграции Афганистана
Бизнес 11:56
ОБСЕ консультирует Туркменистан по защите энергоинфраструктуры от природных катастроф
Туркменистан 11:30
Россия готова обеспечить ТЭК Туркменистана инновационными технологиями
Энергетика 11:27
Туркменистан развивает шелководство
Бизнес 11:14
В Ашхабаде обсудили контртеррористическую стратегию ООН
Туркменистан 11:02
В Ашхабаде обсудили реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии
Туркменистан 30 апреля 20:24
Президент Туркменистана о транспортных коридорах, энергобезопасности и региональной политике
Туркменистан 30 апреля 18:40
Туркменистан и ООН обсудили вопросы противодействия терроризму, экстремизму
Туркменистан 30 апреля 15:33
Россия закупает в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 30 апреля 11:31
К Туркменистану перейдет председательство в СНГ
Туркменистан 30 апреля 11:11
У Туркменистана дружественные связи с Азербайджаном - Бердымухамедов
Политика 30 апреля 11:04
Туркменистан пригласил Россию к строительству газопровода ТАПИ
Энергетика 30 апреля 10:59
Туркменистан разрабатывает новые законы в денежно-кредитной и инвестиционной сферах
Бизнес 28 апреля 13:37
ЕС содействует развитию в Туркменистане агросектора
Бизнес 28 апреля 13:14
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Бизнес 28 апреля 13:02
Туркменистан обсуждает проект строительства крупной автотрассы к Каспию
Бизнес 28 апреля 12:59
Туркменистан готовится ввести в строй крупные газохимические предприятия
Энергетика 28 апреля 12:52
Туркменистан наращивает выпуск нефтяного кокса
Энергетика 28 апреля 12:20