Туркменистан прокладывает автомобильную дорогу к границе Казахстана

5 мая 2018 08:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан проводит работы по строительству автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана, сообщает в субботу местный телеканал Алтын Асыр.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что этот участок станет продолжением высокоскоростного мультимодального шоссе Ашхабад-Туркменбаши.

Глава государства констатировал, что это позволит увеличить транспортный поток и повысить объёмы товарооборота между странами-соседями. "Была отмечена важность соблюдения норм экологической безопасности при возведении моста над проливом Гарабогаз",- говорилось в репортаже.

В конце апреля казахстанские СМИ сообщали, что в сентябре возможно начало строительства автомобильной дороги от казахстанского Кендерли до границы Туркменистана - 164 километра. Во многом приграничные Мангистау Казахстана и Балканский велаят (область) Туркменистана - схожи. Здесь доминируют нефтегазовая и химическая промышленности, оба – крупные транспортно-логистические хабы. Регионы связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями. Изучает вопрос открытия авиасообщения.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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