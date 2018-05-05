Туркменистан прокладывает автомобильную дорогу к границе Казахстана

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан проводит работы по строительству автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана, сообщает в субботу местный телеканал Алтын Асыр.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что этот участок станет продолжением высокоскоростного мультимодального шоссе Ашхабад-Туркменбаши.

Глава государства констатировал, что это позволит увеличить транспортный поток и повысить объёмы товарооборота между странами-соседями. "Была отмечена важность соблюдения норм экологической безопасности при возведении моста над проливом Гарабогаз",- говорилось в репортаже.

В конце апреля казахстанские СМИ сообщали, что в сентябре возможно начало строительства автомобильной дороги от казахстанского Кендерли до границы Туркменистана - 164 километра. Во многом приграничные Мангистау Казахстана и Балканский велаят (область) Туркменистана - схожи. Здесь доминируют нефтегазовая и химическая промышленности, оба – крупные транспортно-логистические хабы. Регионы связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями. Изучает вопрос открытия авиасообщения.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.