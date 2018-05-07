Назначен директор крупного ГПЗ Туркменистана

7 мая 2018 11:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Директором газоперерабатывающего завода, расположенного в Ахалском велаяте (области) Туркменистана назначен Доврангелди Сапбаев, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Предприятие принадлежит государственному концерну "Туркменгаз".

Документ был принят в целях скорейшего завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного завода. Напомним, что в Овадан-депе близ туркменской столицы с 2015 года сооружается завод по производству бензина марки A-92, с ежегодной мощностью до 600 тысяч тонн.

Проект реализуется консорциумом Kawasaki (Япония) и Rönesans (Турция) на общую сумму около 1,7 миллиарда долларов США. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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