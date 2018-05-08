Туркменистан уверен в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Россией - президент

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Владимиру Путину по случаю его вступления в должность президента Российской Федерации, говорится в сообщении туркменского правительства.

Отметив высокий уровень отношений между государствами, глава Туркменистана подчеркнул, что на протяжении последних лет успешное взаимовыгодное партнёрство двух стран вышло на качественно новые рубежи.

«Сегодня наши государства успешно сотрудничают по широкому спектру направлений. Уверен, что туркмено-российские отношения благодаря нашим совместным усилиям будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов», - говорится в послании.

Отметим, что Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер, в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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