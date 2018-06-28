Туркменистан развивает междугородние автобусные рейсы

28 июня 2018 08:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Комфортабельные пассажирские автобусы модели

Yutong начали курсировать по междугороднему маршруту Ашхабад –Теджен,

Ахалский велаят (область) страны, пишет газета Нейтральный

Туркменистан.

Пять раз в неделю на линию будет выходить несколько автобусов.

График движения: с шести утра - до шести вечера.

Обновление технического парка предприятий и организаций

министерства автомобильного транспорта Туркменистана позволило

расширить междугородние перевозки пассажиров и оказание

автотранспортных услуг приезжающим в страну туристам, сказано в

материале.

В начале года были открыты маршруты: Ашхабад – Байрамали и

Ашхабад-Хазар, отправление по которым производится с автовокзала,

расположенного в северной части столицы - на автотрассе

Ашхабад-Дашогуз.

Южнокорейские автобусы Hyundai Universe Luxury и китайские Yutong

ZK6129H задействованы также на междугородних маршрутах в Балканском и

Лебапском велаятах (областях).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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