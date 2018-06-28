Туркменистан развивает междугородние автобусные рейсы

АШХАБАД / Trend/ - Комфортабельные пассажирские автобусы модели
Yutong начали курсировать по междугороднему маршруту Ашхабад –Теджен,
Ахалский велаят (область) страны, пишет газета Нейтральный
Туркменистан.
Пять раз в неделю на линию будет выходить несколько автобусов.
График движения: с шести утра - до шести вечера.
Обновление технического парка предприятий и организаций
министерства автомобильного транспорта Туркменистана позволило
расширить междугородние перевозки пассажиров и оказание
автотранспортных услуг приезжающим в страну туристам, сказано в
материале.
В начале года были открыты маршруты: Ашхабад – Байрамали и
Ашхабад-Хазар, отправление по которым производится с автовокзала,
расположенного в северной части столицы - на автотрассе
Ашхабад-Дашогуз.
Южнокорейские автобусы Hyundai Universe Luxury и китайские Yutong
ZK6129H задействованы также на междугородних маршрутах в Балканском и
Лебапском велаятах (областях).
(Автор: Гусейн Гасанов)
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