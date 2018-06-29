Туркменистан заготовил более миллиона тонн пшеницы

АШХАБАД /Tрend/ - На заготовительные пункты Туркменистана поступило более миллиона тонн пшеницы, сообщает в пятницу местный телеканал Алтын Асыр.

В репортаже говорилось, что стимулом для сельхозпроизводителей служат государственные субсидии и налоговые льготы. В частности, для аграриев установлена минимальная плата за землю, они полностью освобождены от уплаты налогов.

Обеспечение техникой, семенами, минеральными удобрениями, поливной водой и другие виды услуг также оказываются на льготных условиях.

Уборочная продолжается.

В этом году с 760 тысяч гектаров земли планирует собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. В том числе в Ахалском велаяте (области) – 450.000 тонн, Марыйском велаяте – 380.000 тонн, Лебапском велаяте – 350.000 тонн, Дашогузском велаяте – 300.000 тонн и в Балканском велаяте – 120 тысяч тонн.

К работам привлечены 1 тысяча 700 зерноуборочных комбайнов от John Deere и CLAAS.

В июле 2017 года сообщалось, что в стране в ходе уборки было собрано около одного миллиона тонн пшеницы. Туркменистан ранее был удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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