Назначен консул Туркменистана в Астрахани

АШХАБАД /Trend/ - Консулом Туркменистана в Астрахани (РФ) назначен Атадурды Байрамов, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Астраханская область – приграничный регион Российской Федерации, который находится на пересечении торговый путей и транспортных коридоров.

Ранее сообщалось, что Астрахань заинтересована в транзитных возможностях Туркменистана для транспортировки российских товаров, в частности в Центральную Азию и Афганистан. В свою очередь, Астраханская область предлагает энергетическое оборудование для развивающейся туркменской энергосистемы, суда и оборудование для рыбной ловли, технологии промышленного рыбоводства осетровых, а также строительство добывающих платформ для туркменского шельфа Каспия.

Туркменистан готов увеличить экспорт в Астрахань стройматериалов, в частности цемента, продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической индустрии, сельского хозяйства, легкой промышленности. Кроме того, Туркменистан заинтересован в расширении паромных перевозок на Каспии.

Как отмечают эксперты, прямое железнодорожно-паромное сообщение между российскими портами Оля под Астраханью и Махачкала и портом Туркменбаши могло бы обеспечить увеличение грузопотоков из Туркменистана в Россию, Грузию, Украину и Беларусь. Стороны обсуждают вопросы налаживания между Астраханью, Туркменбаши и Ашхабадом воздушного сообщения. Была высказана заинтересованность в открытии в Астраханской области оптово-логистического центра по продвижению туркменских товаров на российский рынок.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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