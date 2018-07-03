В Туркменистане развернута борьба с корррупцией

3 июля 2018 10:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В ходе совещания Государственного совета безопасности Туркменистана был заслушан отчет о предпринятых шагах в рамках реализации программы противодействия коррупции, пишет во вторник газета «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующий доклад представил директор Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Туркменистана Максат Худайкулыев.

В настоящее время антикоррупционная деятельность входит в число первостепенных задач государства и общества, приводятся в информации слова президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Среди её основных направлений обозначены - участие в разработке нормативной базы и мероприятий по предотвращению экономических преступлений, пресечение налоговых правонарушений, проведение проверок и ревизий на предмет выявления незаконных действий в сфере экономики.

В апреле сообщалось, что один из руководителей Наипского терминала по хранению и отгрузке сжиженного газа, относящегося к государственному концерну "Туркменгаз", злоупотребляя служебным положением, брал взятки с иностранных компаний-покупателей за бесперебойную загрузку автотранспортных средств сжиженным газом, отправляемых с терминала на экспорт.

Кроме того, на нефтяном предприятии "Парахат" главного управления "Туркменнебитонумлери" (Туркменнефтепродукты), был выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны начальника данного ведомства, который по предварительному сговору с операторами заправочных станций совершил противозаконные действия.

"Так, посредством установки специального оборудования, позволяющего осуществлять недолив бензинов марки А-80, А-92, а также дизтоплива, и с каждых 10 литров проданного топлива не доливали 0,8 литра, полученное таким образом топливо затем продавали, а прибыль от его реализации присваивали", - говорилось в материале.

В отношении этих действий были возбуждены уголовные дела, а на незаконно приобретённые денежные средства наложен арест.

В январе сообщалось, что работавший ранее министром сельского и водного хозяйства Нурсахед Сапардурдыев, используя служебные полномочия в корыстных целях, нанёс ущерб законным интересам руководителей подведомственных предприятий, иностранных компаний и предпринимателей, брал у них взятки в особо крупных размерах.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, напомнил, что за коррупцию и взяточничество государственные служащие будут наказываться самым строгим образом. "Чтобы закрепить меры наказания за коррупцию и взяточничество, были пересмотрены законы, отменено помилование в отношении таких лиц, а если потребуется, мы законодательно ужесточим меры наказания за подобные преступления", - приводились слова главы государства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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