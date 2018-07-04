Авторалли «Амуль-Хазар 2018» новый бренд Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Туркменистан повышает свой мировой авторитет, как страна, имеющая успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий международного уровня, в том числе в автоспорте. И накопленный опыт обогатит такой значительный проект, реализуемый на государственном уровне, как ралли «Амуль-Хазар 2018».

В настоящее время в Туркменистане развернута активная подготовка к предстоящему в сентябре международному авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Гонка в Туркменистане состоятся с 11 по 15 сентября 2018 года по маршруту Амуль-Хазар, а 9-10 сентября пройдут подготовительные дни. К участию допускаются легковые автомобили, грузовые автомобили и квадроциклы класса SSV.

Общая протяженность соревновательной трассы, которая проляжет от берегов Амударья на востоке страны до Каспийского взморья на западе, составляет 1 тысячу 158 километров. С учетом того, что большая часть маршрута проходит через пески Каракума, это будут настоящие испытания для участников.

По маршруту соревнования и в пунктах технического сервиса дежурство будут нести машины «Скорой помощи», медицинские и пожарные бригады. Вдоль дистанции расположатся четыре бивуака. Первая стоянка будет на территории Марыйского велаята, в 297 километрах от места старта в городе Туркменабат. Вторая будет обустроена в Ахалском велаяте, на расстоянии 388 км от 1-ой стоянки, возле газового кратера Дарваза. Третья стоянка — в Дашогузском велаяте — в 249 километрах от 2-й стоянки, вблизи Туркменского озера «Алтын асыр». Четвёртая стоянка будет ждать участников гонки в Балканском велаяте, в 409 километрах от 3-й стоянки, на плато Гамышлыджа. Место финиша гонок будет в Национальной туристической зоне «АВАЗА», на расстоянии 223 километра от 4-й стоянки. Рядом со стоянками обустроят посадочные площадки для малой авиации.

Маршрут «Амуль-Хазар 2018» эта вторая после Сахары величайшая пустыня мира достойна, занять значимое место в географии состязаний лучших ралли-рейдовых гонщиков на планете класса «Дакар».

В истории Туркменистана имеется опыт организации подобных состязаний: в 2009 году состоялось международное авторалли «Шёлковый путь», инициатива проведения которого принадлежит Президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Она была поддержана лидерами государств-соседей – дружественных России и Казахстана. Протяжённость маршрута автопробега по трём странам, в котором приняли участие мастера автоспорта почти из 30 государств мира, составила 4500 километров. Более половины этого пути проходило по территории Туркменистана.

Вместе с тем, 1 сентября 2013 года при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде состоялось открытие Центра автомобильного спорта, где прошёл первый чемпионат Туркменистана по данному виду спорта. Значимость открытия нового объекта спортивной инфраструктуры столицы, призванного создать достойные условия для занятий и повышения мастерства туркменских гонщиков, была подчёркнута фактом личного участия главы государства в прошедших здесь первых состязаниях за рулём гоночного «Alfa Romeo». Всем туркменистанцам запомнились триумфальные мгновения блестящих побед Президента, не раз выступавшего в заездах на спортивных автомобилях. В феврале этого года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично управляя спорткаром проинспектировал трассу автогонки в песках Каракума, по которому будут стартовать участники заезда «Амуль-Хазар 2018».

Организация авторалли международного уровня будет содействовать широкой популяризации данного вида спорта и укрепит мировой престиж Туркменистана как страны, способной на высоком уровне принимать крупные состязания и турниры, что показали и с большим успехом проведённые в сентябре 2017 года

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Зарубежные участники и журналисты, освещающие соревнования, болельщики – любители таких захватывающих шоу, смогут ознакомиться с богатой природой Туркменистана, его живописными уголками, культурным и историческим наследием. Несомненно, авторалли «Амуль-Хазар 2018» надолго запомнится нашим многочисленным гостям и станет ещё одним вкладом страны в утверждение роли спорта как посла мира и дружбы.

В заключении хотел бы сказать всем любителям авторалли "Добро пожаловать в Туркменистан!".

Первый секретарь-Консул Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике Батыр Реджепов

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