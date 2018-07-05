Туркменистан и Узбекистан обсуждают вопросы делимитации общей госграницы

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане состоялись очередные переговоры рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации общей государственной границы, говорится в сообщении МИД Узбекистана.



В ходе переговоров были рассмотрены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках узбекско-туркменской границы.



По итогам встреч подписан протокол.



В 2017 году после многолетнего перерыва были возобновлены переговоры рабочих групп двух стран по вопросам демаркации госграницы и к настоящему времени проведены девять встреч для уточнения линии прохождения границы на местности, сказано в информации.



"Переговоры проходят в духе дружбы и добрососедства, а также учета взаимных интересов, что является практической реализацией договоренностей между президентами двух стран в ходе встреч на высшем уровне в Ашхабаде и Ташкенте".



Импульс переговорам по правовому оформлению туркмено-узбекской государственной границы, протяженностью 1650 километров придали договоренности, достигнутые в ходе состоявшегося 6-7 марта 2017 года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.



В ноябре 2017 года сообщалось, что Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал Договор о районе точки стыка государственных границ между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Сам документ был подписан 10 ноября в Самарканде на уровне министров иностранных дел трех государств.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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