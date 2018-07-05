Назначен посол Туркменистана в Афганистане

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Афганистане назначен Ходжа Овезов, говорится в обнародованном указе президента страны. Дипломат до этого занимал должность консула в афганском Герате.

На этом посту его сменил Аймырыт Гочмырадов, занимавший должность вице-консула консульства Туркменистана в афганском Мазари-Шарифе. Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном. С этой страной связан ряд межрегиональных проектов, в том числе по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Туркменская сторона лоббирует реализацию также проекта по строительству через афганский транзит железнодорожной магистрали в Таджикистан. Реализуются проекты и по использованию этого маршрута для поставок туркменской электроэнергии и для прокладки оптико-волоконной линии по направлению в Пакистан. Кроме того, туркменская сторона призывает активизировать в рамках международных организаций обсуждение различных аспектов строительства транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Напомним, что согласно транзитному проекту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция "Lapis Lazuli", железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.

Примечательно, что официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН.

(Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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