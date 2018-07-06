Туркменистан развивает логистику экспорта газоперерабатывающей продукции

6 июля 2018 07:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В предоставлении логистических услуг в реализации газохимических проектов Туркменистана принимает участие местная компания «Bir dünýä», говорится в сообщении госконцерна Туркменгаз.

В информации делается ссылка на выступление на энергетическом форуме Ахметджана Мовлянова, директора компании.

В докладе на тему «Логистика на экспорт сжиженных углеводородных газов, метанола и других наливных химических грузов. Безопасность перевозок» рассказывалось о деятельности компании в Туркменистане и за рубежом.

Отмечалось, что «Bir dünýä»принимает активное участие в строительстве завода по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы Балканского велаята(области) Туркменистана.

На сайте компании сказано, что созданная в 2009 году«Bir Dünýä» - универсальная компания, которая в состоянии обеспечить квалифицированную грузовую доставку в различных направлениях.

Напомним, что в прикаспийском поселке Киянлы с 2013 года строится предприятие, мощностью в 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысяча тонн полипропилена в год. Проект осуществляется консорциумом TOYO Engineering (Япония) и LG и Hyundai (Южная Корея) на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов США. Объект планируется ввести в строй в сентябре 2018 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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