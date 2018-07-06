Туркменистан и ВТО обсудили в Женеве ключевые вопросы сотрудничества

6 июля 2018 12:27 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым посетила Женеву (Швейцария) с рабочим визитом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Состоялись встречи с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, а также - с исполнительным секретарем Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольгой Алгаеровой, и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи, а также с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри.

В ходе переговоров, были обсуждены вопросы в таких областях, как энергетика, транспорт, привлечение инвестиций, интеллектуальная собственность и экология, в том числе вопросы членства Туркменистана в международных организациях.

Туркменистан изучает вопрос о возможности вступления в ВТО с 2013 года. С этой целью была создана правительственная комиссия. Как известно, после принятия в ВТО на государство распространяется режим наибольшего благоприятствования со стороны всех членов международной организации, предоставляются общепринятые экономические льготы.

Вступление в ВТО, в первую очередь, активизирует развитие именно тех сфер, в которых Туркменистан наиболее конкурентоспособен на мировых рынках. В частности, это углеводородные ресурсы, которые сейчас оцениваются в 71,21 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Энергетическая стратегия Туркменистана не ограничивается только экспортом нефти и газа. Ее приоритетной составляющей является строительство новых газо- и нефтеперерабатывающих производств.

Приносимые ТЭК доходы направляются на реализацию приоритетных национальных проектов, прежде всего, связанных с диверсификацией экономики и развитием социальной сферы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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