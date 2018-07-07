Заседание Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о проведении первого заседания Халк Маслахаты Туркменистана 24-25 сентября 2018 года.
Мероприятие будет проведено в преддверии Дня независимости (27 сентября).
Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).
До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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