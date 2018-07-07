Заседание Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости

7 июля 2018 07:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о проведении первого заседания Халк Маслахаты Туркменистана 24-25 сентября 2018 года.

Мероприятие будет проведено в преддверии Дня независимости (27 сентября).

Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Абдулатипов: Правовой статус Каспия может быть определен на саммите в Астане
Политика 6 июля 13:00
Туркменистан и ВТО обсудили в Женеве ключевые вопросы сотрудничества
Туркменистан 6 июля 12:27
Туркменистан ужесточает антикоррупционные законы
Туркменистан 6 июля 10:54
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 6 июля 10:49
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 6 июля 10:45
В Туркменистане завершается уборка пшеницы
Бизнес 6 июля 10:06
Лента новостей
Госдеп: США и КНДР стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова
США 08:30
В Японии число жертв ливневых дождей увеличилось до 15 (Обновлено)
Другие страны 08:03
Создатель Человека-паука Стив Дитко умер в возрасте 90 лет
В мире 07:25
Alstom о проекте восстановления трамвайной сети Баку (Эксклюзив)
Бизнес 07:00
Помпео: Трамп гарантирует КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации
США 05:55
США и КНДР договорились о создании рабочих групп по вопросам денуклеаризации
США 05:27
В Канаде арестовали водителя грузовика, врезавшегося в автобус
Другие страны 05:05
Помпео примет участие в заседании энергосовета США - ЕС
США 04:43
В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин в Хельсинки
США 04:15