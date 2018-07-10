ЕС обсудил в Ашхабаде вопросы региональной безопасности

10 июля 2018 11:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание Диалога высокого уровня Европейский Союз (ЕС) - Центральная Азия и Афганистан по вопросам политики и безопасности, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел. Делегацию Европейского Союза на заседании возглавил заместитель генерального секретаря по политическим вопросам европейской службы внешних связей Жан Кристоф Белльяр.

В повестку дня были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм. В связи с этим, были обсуждены совместные действия стран Центральной Азии и ЕС по управлению границами, борьбе с наркотиками в рамках программ Европейского Союза "БОМКА", "КАДАП", "EU-ACT", а также текущая ситуация в сфере безопасности в Афганистане.

Стороны выступили с предложениями по повышению эффективности сотрудничества в торгово-экономической сфере, сфере транспорта, окружающей среды, водных ресурсов и устранении последствий ядерного оружия, сказано в информации. Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы подготовки Стратегии ЕС по Центральной Азии и по взаимодействию, а также региональным аспектам сотрудничества. Участники обменялись мнениями о предстоящей встрече министров ЕС - Центральная Азия, которая состоится в конце 2018 года в городе Брюссель.

Главы делегаций ЕС и стран Центральной Азии выразили поддержку мирному урегулированию ситуации в Афганистане, отметили важность дальнейшего сотрудничества в формате Диалога по безопасности ЕС-ЦА с участием Афганистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан принял участие во встрече "ЕС - Центральная Азия" в Ашхабаде
Узбекистан 11:29
Италия заинтересована в сотрудничестве с Россией по ситуации в Ливии
Европа 9 июля 17:34
Казахстан не допустит размещения иностранных военных баз на Каспии
Казахстан 9 июля 15:53
Австрия ввела временный контроль въезда на границах
Европа 9 июля 15:13
Доминик Рааб назначен новым министром по Brexit
Европа 9 июля 14:14
В РФ вступил в силу Договор о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Туркменистан 9 июля 13:20
Лента новостей
Имена выпускников БВШН на страницах шотландской газеты
Общество 13:39
В Ташкенте из-за жары пассажирам автобусов начали бесплатно раздавать воду
Узбекистан 13:34
Вклады населения в регионах Азербайджана выросли почти на 9%
Бизнес 13:25
Исследования 56 профессиональных экспертов в «Эксперт UNEC» (ФОТО)
Общество 13:23
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:19
Назначен заместитель гендиректора Азербайджанской промышленной корпорации
Бизнес 13:19
В Норвегии почти 700 нефтяников бастуют из-за разногласий по зарплате
Европа 13:16
Мубариз Гурбанлы: Преступление против главы ИВ Гянджи - теракт
Политика 13:15
В России рассчитывают на развитие ВТС с Турцией
Турция 13:15