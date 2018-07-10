ЕС обсудил в Ашхабаде вопросы региональной безопасности

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание Диалога высокого уровня Европейский Союз (ЕС) - Центральная Азия и Афганистан по вопросам политики и безопасности, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел. Делегацию Европейского Союза на заседании возглавил заместитель генерального секретаря по политическим вопросам европейской службы внешних связей Жан Кристоф Белльяр.

В повестку дня были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм. В связи с этим, были обсуждены совместные действия стран Центральной Азии и ЕС по управлению границами, борьбе с наркотиками в рамках программ Европейского Союза "БОМКА", "КАДАП", "EU-ACT", а также текущая ситуация в сфере безопасности в Афганистане.

Стороны выступили с предложениями по повышению эффективности сотрудничества в торгово-экономической сфере, сфере транспорта, окружающей среды, водных ресурсов и устранении последствий ядерного оружия, сказано в информации. Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы подготовки Стратегии ЕС по Центральной Азии и по взаимодействию, а также региональным аспектам сотрудничества. Участники обменялись мнениями о предстоящей встрече министров ЕС - Центральная Азия, которая состоится в конце 2018 года в городе Брюссель.

Главы делегаций ЕС и стран Центральной Азии выразили поддержку мирному урегулированию ситуации в Афганистане, отметили важность дальнейшего сотрудничества в формате Диалога по безопасности ЕС-ЦА с участием Афганистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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