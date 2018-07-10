Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с природным бедствием в Японии

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования императору Японии Акихито и премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с произошедшими из-за проливных дождей масштабными наводнениями и оползнями, приведшими к многочисленным человеческим жертвам, увечьям, а также разрушениям.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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