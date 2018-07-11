Глава Туркменистана отправил правительство в отпуск

11 июля 2018 09:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов разрешив руководительскому корпусу взять отпуск, рекомендовал провести его в местных здравницах, сообщают местные СМИ.

Об этом глава государства, как пишет газета Нейтральный Туркменистан, заявил в ходе расширенного заседания правительства, на котором были подведены итоги социально-экономического развития Туркменистана за первое полугодие 2018 года.

Учитывая, что показатели первого полугодия в целом удовлетворительны, разрешаю всем руководителям министерств и ведомств и другим руководителям, взять отпуск в период до 23 июля, сказал президент.

Как обычно, вы сможете отдохнуть в местных санаториях «Арчман», «Йылы сув» или других здравницах, отметил глава государства.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Туркменистана составил 6,2 процента.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Бишкек обсуждают вопросы энергетического партнерства
Туркменистан 09:08
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с природным бедствием в Японии
Туркменистан 10 июля 15:44
Япония консультирует Туркменистан в области развития агробизнеса
Бизнес 10 июля 15:32
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Турции
Туркменистан 10 июля 15:25
Назначен посол Туркменистана в Ираке
Туркменистан 10 июля 15:18
Туркменистан готовит совместные экономические проекты с Австрией
Бизнес 10 июля 15:08
Лента новостей
Центробанк Узбекистана изменил правила приёма купюр
Бизнес 10:17
Двое обвиняемых в совершении кровавого преступления в Гяндже объявлены в розыск (ФОТО)
Общество 10:10
Стоимость основных драгметаллов в Азербайджане в среду снизилась
Бизнес 10:10
Президент Узбекистана огласил дату строительства АЭС
Энергетика 09:43
Кит Харингтон объявил о завершении съемок "Игры престолов"
Интересное 09:39
В Турции задержан Аднан Октар, более известный под прозвищем Харун Яхья
Турция 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля
Бизнес 09:26
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:24
В Баку внесены изменения в схему движения ряда автобусных маршрутов
Общество 09:15