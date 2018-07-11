Глава Туркменистана отправил правительство в отпуск

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов разрешив руководительскому корпусу взять отпуск, рекомендовал провести его в местных здравницах, сообщают местные СМИ.

Об этом глава государства, как пишет газета Нейтральный Туркменистан, заявил в ходе расширенного заседания правительства, на котором были подведены итоги социально-экономического развития Туркменистана за первое полугодие 2018 года.

Учитывая, что показатели первого полугодия в целом удовлетворительны, разрешаю всем руководителям министерств и ведомств и другим руководителям, взять отпуск в период до 23 июля, сказал президент.

Как обычно, вы сможете отдохнуть в местных санаториях «Арчман», «Йылы сув» или других здравницах, отметил глава государства.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Туркменистана составил 6,2 процента.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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