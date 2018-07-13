В Туркменистане создается комиссия по обеспечению продовольствием

13 июля 2018 10:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании межотраслевой комиссии по вопросам обеспечения продовольствием, сообщает национальный телеканал «Алтын Асыр».

Документ подписан в целях наращивания продовольственного изобилия на внутренних рынках страны, регулирования экспорта и импорта продовольственных товаров.

Напомним, что в 2015 году на заседании Кабинета министров Туркменистана были рассмотрены вопросы ограничения объемов импорта некоторых видов продовольственной продукции и создания производств, замещающих импорт этих товаров. Глава государства одобрил представленные предложения и отметил важность принятия практических мер для создания новых предприятий по выпуску продовольственных товаров на основе местного сырья.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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