В Туркменистане выявлены случаи коррупции и взяточничества в химконцерне и агропроме

АШХАБАД /Trend/ - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями Туркменистана провела инспекцию по расследованию правонарушений, связанных с нанесением ущерба государству, пишет газета «Ватан».

Во время проверки было установлено, что один из руководителей государственного концерна «Туркменхимия», злоупотребляя служебным положением, регулярно получал взятки от руководителей зарубежных компаний, с которыми были заключены контракты на экспорт карбамида.

Кроме того, по итогам проведённой на Хазарском химическом заводе проверки было выявлено, что директор этого предприятия, злоупотребляя служебным положением, занимался незаконным присвоением госимущества и причинил большой материальный ущерб государству.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено также, что директор открытого акционерного общества «Марышекер» министерства сельского и водного хозяйства, злоупотреблял служебными полномочиями. В частности, он незаконно реализовывал сахарный песок и сахарную продукцию, хранящуюся на складах. Полученные средства были использованы в личных целях.

Для сокрытия преступных деяний им были составлены поддельные документы о закупке товаров для пунктов приёма сахарной свеклы, сказано в материале. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на последнем правительственном совещании отметил, что все руководители неоднократно были предупреждены о том, что будет вестись непримиримая борьба с взяточничеством и коррупцией.

Никому не позволено похищать деньги народа и обогащаться за счёт незаконно присвоенных средств, продолжил глава государства, подчеркнув, что будут ужесточены нормативно-правовые акты в сфере противодействия этому негативному явлению, а если понадобится - расширены структура силовых ведомств и их штаты. Искоренение фактов хищения государственных средств на сегодняшний день выступает в числе главных задач, заявил президент, также отметив необходимость рассмотрения порядка и целесообразности проведения акции помилования.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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