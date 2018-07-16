В Румынии прошла презентация авторалли «Амуль-Хазар 2018».

16 июля 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 15 июля в Конференц-зале Отеля «Арсенал Парк» (местечко Ораштие) в рамках мероприятий IV этапа Открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей Off Road и Rally Raid, Дипломатическая миссия Туркменистана совместно с Федерацией автомобильного спорта Румынии провели Брифинг-презентацию Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

На Брифинге-презентации приняли участие экипажи автомобилей, участвующие в эти дни на IV этапе Открытого национального чемпионата Румынии среди автомобилей Off Road и Rally Raid, руководство и представители Федерации автомобильного спорта и Министерства спорта и молодежи Румынии, болельщики и любители автоспорта, а также представители СМИ, специализирующиеся на автомобильном спорте.

В рамках Брифинга-презентации кроме исчерпывающей информации о Международном авторалли «Амуль-Хазар 2018», также был показан специальный видеоролик, подготовленный туркменским телевидением.

Брифинг-презентация и видеоролик вызвали неподдельный интерес среди участников и стал еще одним шагом по продвижению и популяризации Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

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