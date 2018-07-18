ОБСЕ консультирует силовиков Туркменистана в вопросах профессиональной этики

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар, посвященный вопросам профессиональной чести и этическим стандартам в правоохранительных органах, говорится в сообщении ашхабадского офиса.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерств национальной безопасности, внутренних дел, юстиции и обороны, верховного суда, государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, государственной миграционной службы Туркменистана.

Центр ОБСЕ организовал данный семинар с целью способствовать лучшему пониманию критериев профессиональной честности и представить существующие этические нормы поведения сотрудников правоохранительных органов, сказано в материале. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как международные стандарты и инициативы в области борьбы и предотвращения коррупции, кодекс поведения для правоохранительных органов и меры выявления мошенничества и коррупции в правоохранительных структурах. В качестве эксперта выступили сотрудники ОБСЕ из Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, отдела по гендерным вопросам секретариата и миссии в Сербии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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