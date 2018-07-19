Туркменистан и ООН обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в Нью-Йорке с заместителем генерального секретаря ООН, главой Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Воронков позитивно отметил итоги своего недавнего визита в Туркменистан и принятие контртеррористической стратегии для Центральной Азии. В свою очередь, Бердымухамедов отметил необходимость активизации усилий и перехода к конкретным действиям в сфере борьбы с терроризмом и предотвращении насильственного экстремизма в регионе, сказано в сообщении.

Встреча проходила в рамках участия делегации Туркменистана в церемонии открытия министерского сегмента Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН на тему "Преобразования на пути к устойчивому и жизнестойкому обществу".

Напомним, что в прошлом году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будучи с визитом в туркменской столице приветствовал принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму. "Страны Центральной Азии являются примером в совместном осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне", - сказал тогда Гутерриш, добавив, что совместный план действий для Центральной Азии в своем роде является первым в мире.

По мнению генсека ООН, политика ограничения прав человека приводит лишь к отчуждению религиозных и этнических групп, которые, как правило, сами заинтересованы в борьбе с экстремизмом.

"Ни одна страна не может победить терроризм в одиночку", - сказал Антониу Гутерриш, подтвердив готовность ООН продолжать поддерживать региональные и национальные усилия стран Центральной Азии в этой области. При этом генсек ООН добавил, что его инициатива по реформе системы борьбы с терроризмом для создания нового управления по борьбе с терроризмом "обеспечит более сильное руководство, усилит координацию и согласованность в рамках всей системы, повысит поддержку наращивания потенциала, мобилизует политическую волю и надежное партнерство для обеспечения сбалансированной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".

Согласно информации, министры Центральной Азии выразили озабоченность по поводу угрозы терроризма в регионе, а также решимость исполнять Глобальную контртеррористическую стратегию ООН и рекомендации плана действий генерального секретаря по предотвращению насильственного экстремизма посредством развития диалога и усилий по предотвращению конфликтов, борьбы с феноменом иностранных боевиков-террористов, привлечения молодежи, повышения ее профессиональной квалификации и обеспечения занятости, а также противодействия распространению террористических идей и злоупотреблению информационными технологиями.

Глобальная контртеррористическая стратегия была принята Генеральной Ассамблеей на основе консенсуса в 2006 году. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) была создана для обеспечения общесистемной координации и согласованности деятельности ООН в области борьбы с терроризмом. Офис координирует членство в ЦГОКМ, которое распространяется на 36 организаций системы ООН, Всемирную таможенную организацию и Интерпол. Контртеррористический центр ООН (ККОНТ) оказывает поддержку государствам-членам в наращивании потенциала в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Центр был создан в рамках ЦГОКМ в 2011 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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