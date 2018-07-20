Туркменистан и ООН тесно и конструктивно сотрудничают в разных направлениях

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире ООН состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках продолжающегося визита делегации Туркменистана в Нью-Йорк. Об этом в пятницу сообщило посольство Туркменистана в Азербайджана.

Гутерреш отметил тесное и конструктивное сотрудничество Туркменистана c ООН по разным направлениям. Он подчеркнул роль Туркменистана в вопросах безопасности, беженцев, миграции, поддержку Туркменистаном Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Он также отметил активное участие Туркменистана в нынешнем году в работе Политического форума по устойчивому развитию.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Генерального секретаря за встречу и передал слова приветствия от имени Президента Туркменистана и слова благодарности в адрес Генсека за его вклад в укрепление сотрудничества Туркменистана с ООН. Замминистра особо отметил визит Гутерреша в Туркменистан в 2017 году, в рамках которого он принял участие в Диалоге высокого уровня по Глобальной контртеррористической стратегии. Он сказал, что Туркменистан совместно со странами Центральной Азии при поддержке агентств ООН начали разработку третьей фазы реализации Совместного Плана действий по борьбе с терроризмом.

Бердымухамедов сообщил, что делегация Туркменистана 18 июля выступила на общих дебатах Министерского сегмента Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. При этом глава делегации отметил, что реализация Повестки дня 2030 является одним из приоритетных направлений для Туркменистана. В частности, было подчеркнуто, что Туркменистан при поддержке агентств ООН одним из первых государств начал адаптацию ЦУР в свои национальные планы.

В свою очередь Гутерреш отметил успешную деятельность Туркменистана по реализации ЦУР, Глобальной контртеррористической стратегии на региональном и национальном уровнях, расширению сотрудничества со странами региона по многим актуальным для мирового сообщества вопросам.

Во второй половине дня состоялась встреча членов делегации Туркменистана с Администратором Программы развития ООН Акимом Штайнером.

Штайнер тепло поприветствовав делегатов, подчеркнул продуктивное сотрудничество Туркменистана с ПРООН на протяжении многих лет. Он отметил конструктивное взаимодействие Туркменистана и ПРООН по широкому спектру международной повестки дня, в особенности по реализации Целей устойчивого развития.

Туркменская делегация отметила значимость сотрудничества с ПРООН в рамках подписанных программ партнерства, в частности в успешной реализации совместных проектов.

Было отмечено, что Туркменистан планирует представить Национальный добровольный обзор по Целям устойчивого развития в ходе работы Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году. Штайнер со своей стороны подчеркнул, что Программа развития ООН готова всячески содействовать Туркменистану в подготовке данного доклада.

Кроме того, Штайнер получил очередное приглашение принять участие в мероприятиях высокого уровня в рамках Международного фонда спасения Арала.

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