Пакистанский дипломат завершает свою миссию в Туркменистане

20 июля 2018 13:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана Мурадом Ашрафом Джанджуа, завершающим свою дипломатическую работу в Туркменистане, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между государствами. Отмечая динамичное развитие политико-дипломатического взаимодействия, была подчеркнута необходимость расширения отношений в торгово-экономической, культурно-образовательной и спортивной сфере, сказано в информации.

Посол Пакистана отметил активное взаимодействие двух стран, основой которых является общность истории, культуры и традиций двух народов. Отметим, что две страны задействованы в крупномасштабном проекте по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который может быть завершен в течение 2019 года. Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью более 200 километров началось в декабре 2015 года.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, обладающий контрольным пакетом акций госконцерн «Туркменгаз», выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1840 километров, до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения «Галкыныш» в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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